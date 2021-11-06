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    Слуцкий раскритиковал формат Кубка России

    Футбол Футбол России Кубок России Рубин
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о действующей системе Кубка России по футболу.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Пока слишком далеко это все, чтобы всерьез рассуждать о предстоящем кубковом матче в марте месяце. Что касается нынешней системы Кубка России, я и сейчас отмечаю: она несправедлива.

    Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятерку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

    Напомним, что в 1/8 финала Кубка России «Рубин» встретится с «Ротором».

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