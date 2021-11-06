«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед уже на 7-й минуте. Жоау Канселу выполнил прострел с левого фланга во вратарскую, где в падении Эрик Байи срезал мяч в свои ворота.

На последней минуте первого тайма «горожане» удвоили преимущество. Канселу сделал заброс в штрафную, Люк Шоу опрометчиво остановился, а Бернарду Силва выскочил из-за спины и в падении пробил ногой. Игровой снаряд влетел в ближний угол после контакта с Давидом Де Хеа, который явно не ожидал такого развития событий.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2 Голы: 0:1 Эрик Бейи (автогол) (7'), 0:2 Бернарду Силва (45') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Эрик Бейи (Джейдон Санчо, 46'), Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Скотт МакТоминай, Фред (Донни ван де Бек, 80'), Люк Шоу (Алекс Теллес, 73'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд (Маркус Рашфорд, 67'), Криштиану Роналду Манчестер Сити: Филип Фоден, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Жоау Канселу (48'), Бернарду Силва (58'), Криштиану Роналду (90 + 1')

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (23 очка), а «Манчестер Юнайтед» — пятое (17 очков).