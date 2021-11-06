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    «Сити» обыграл «Юнайтед» в манчестерском дерби

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед уже на 7-й минуте. Жоау Канселу выполнил прострел с левого фланга во вратарскую, где в падении Эрик Байи срезал мяч в свои ворота.

    На последней минуте первого тайма «горожане» удвоили преимущество. Канселу сделал заброс в штрафную, Люк Шоу опрометчиво остановился, а Бернарду Силва выскочил из-за спины и в падении пробил ногой. Игровой снаряд влетел в ближний угол после контакта с Давидом Де Хеа, который явно не ожидал такого развития событий.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Эрик Бейи (автогол) (7'), 0:2 Бернарду Силва (45') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Эрик Бейи (Джейдон Санчо, 46'), Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Скотт МакТоминай, Фред (Донни ван де Бек, 80'), Люк Шоу (Алекс Теллес, 73'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд (Маркус Рашфорд, 67'), Криштиану Роналду Манчестер Сити: Филип Фоден, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждения: Жоау Канселу (48'), Бернарду Силва (58'), Криштиану Роналду (90 + 1')

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место (23 очка), а «Манчестер Юнайтед» — пятое (17 очков).

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