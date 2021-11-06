Ипсвич Таун — Олдхэм Атлетик прямая трансляция 06.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав кубке Англии по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ипсвич Таун»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ипсвич Таун» — «Олдхэм Атлетик».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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