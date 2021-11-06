Иньеста пожелал удачи Хави на посту главного тренера «Барселоны»

, который в прошлом вместе свыступал за «Барселону», пожелал бывшему одноклубнику удачи на посту главного тренера «каталонцев».

«Конечно, Хави точно подойдёт для этой работы. Не только потому, что он знает клуб, это его дом, но и потому, что он к этому готов. Это самое главное. Дело не только в том, что из себя представляет Хави, но и в том, что он очень хороший тренер. Он готов к этому вызову.

Я желаю ему удачи. Уверен, что всё будет хорошо, потому что Хави подготовился к этому моменту. Этот вызов его крайне взволновал. Надеюсь, обстоятельства будут работать на него. Желаю всего наилучшего Хави и "Барселоне" », — приводит слова Иньесты пресс-служба Ла Лиги.

Ранее Хави был назначен главным тренером «Барселоны». На днях он присоединится к команде.