Иньеста пожелал удачи Хави на посту главного тренера «Барселоны»

Андрес Иньеста Фото: globallookpress.com
«Конечно, Хави точно подойдёт для этой работы. Не только потому, что он знает клуб, это его дом, но и потому, что он к этому готов. Это самое главное. Дело не только в том, что из себя представляет Хави, но и в том, что он очень хороший тренер. Он готов к этому вызову.
Я желаю ему удачи. Уверен, что всё будет хорошо, потому что Хави подготовился к этому моменту. Этот вызов его крайне взволновал. Надеюсь, обстоятельства будут работать на него. Желаю всего наилучшего Хави и "Барселоне" », — приводит слова Иньесты пресс-служба Ла Лиги.
Ранее Хави был назначен главным тренером «Барселоны». На днях он присоединится к команде.