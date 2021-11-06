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    Иньеста пожелал удачи Хави на посту главного тренера «Барселоны»

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    Андрес Иньеста, который в прошлом вместе с Хави выступал за «Барселону», пожелал бывшему одноклубнику удачи на посту главного тренера «каталонцев».

    Андрес Иньеста
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    Андрес Иньеста

    «Конечно, Хави точно подойдёт для этой работы. Не только потому, что он знает клуб, это его дом, но и потому, что он к этому готов. Это самое главное. Дело не только в том, что из себя представляет Хави, но и в том, что он очень хороший тренер. Он готов к этому вызову.

    Я желаю ему удачи. Уверен, что всё будет хорошо, потому что Хави подготовился к этому моменту. Этот вызов его крайне взволновал. Надеюсь, обстоятельства будут работать на него. Желаю всего наилучшего Хави и "Барселоне" », — приводит слова Иньесты пресс-служба Ла Лиги.

    Ранее Хави был назначен главным тренером «Барселоны». На днях он присоединится к команде.

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