Гвардиола: Отличный матч, хорошая игра и заслуженная победа над «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Мы много раз показывали хорошую игру на "Олд Траффорд". Мы здесь выигрывали чаще, чем на "Эттихаде".

Сегодня был отличный матч, хорошая игра и заслуженная победа. Мы добавили себе в копилку еще три очка.

За исключением 10 минут в середине первого тайма мы все время владели мячом. Это позволило нам играть в свой футбол.

Против команды, где есть игроки с такой "физикой", как Рэшфорд и Роналду, нужно быстро играть, быстро передвигать мяч, делать необходимые касания, но при этом всегда стараться перемещать мяч в штрафную.

Могли мы забить больше? Все в порядке. Я всегда требователен, но я очень доволен сегодняшним результатом. Это была та игра, которая нам была нужна», — приводит слова Гвардиолы BBC.