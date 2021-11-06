Гвардиола о безвыигрышной серии с МЮ: 5-6 лет мы выше в таблице. Только это имеет значение

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал неудачную серию матчей против «Ман Юнайтед»

«Горожане» не выигрывают у «МЮ» в АПЛ на протяжении 3 матчей — 2 матча команда Гвардиолы проиграла, еще одна игра завершилась вничью.

«Это хорошая, хорошая команда. Такое может снова произойти, но не забывайте о количестве очков, набранных командами на протяжении последних 5-6 лет. В каждом сезоне АПЛ мы были выше в таблице, чем "МЮ".

Вы хотите, чтобы я сказал: "Окей, они обыграли нас". Такое может случиться, и они хороши.

С моего прихода в "Ман Сити" прошло 5 сезонов, сейчас идет шестой. Количество очков в каждом из этих сезонов — единственное, что имеет значение», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

6 ноября «Ман Юнайтед» и «Ман Сити» проведут очный поединок в рамках 1 1тура АПЛ.