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    Гвардиола о безвыигрышной серии с МЮ: 5-6 лет мы выше в таблице. Только это имеет значение

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачную серию матчей против «Ман Юнайтед»

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Горожане» не выигрывают у «МЮ» в АПЛ на протяжении 3 матчей — 2 матча команда Гвардиолы проиграла, еще одна игра завершилась вничью.

    «Это хорошая, хорошая команда. Такое может снова произойти, но не забывайте о количестве очков, набранных командами на протяжении последних 5-6 лет. В каждом сезоне АПЛ мы были выше в таблице, чем "МЮ".

    Вы хотите, чтобы я сказал: "Окей, они обыграли нас". Такое может случиться, и они хороши.

    С моего прихода в "Ман Сити" прошло 5 сезонов, сейчас идет шестой. Количество очков в каждом из этих сезонов — единственное, что имеет значение», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

    6 ноября «Ман Юнайтед» и «Ман Сити» проведут очный поединок в рамках 1 1тура АПЛ.

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