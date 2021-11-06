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    Фернандеш о матче с «Ман Сити»: Главное — не пропустить

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал предстоящий матч с «Манчестер Сити» в 11 туре АПЛ.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «В этом матче все может измениться в один момент. Можно, как угодно готовиться, но отдельные футболисты должны делать что-то особенное в таких встречах. Для "Манчестер Юнайтед", также как и для "Манчестер Сити" все может решить одно удачное действие. Нам важно придерживаться плана, хорошо защищаться. Главное — не пропустить. Если это получится, то мы забьем», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.

    Поединок «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити» состоится 6 ноября. Игра начнется в 15:30 по мск.

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