ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиХави в «Барселоне»: от холодильника к печке
  • 18:23
    • «Динамо» с минимальным счетом одолело «Краснодар»
  • 18:09
    • ЦСКА и «Сочи» назвали стартовые составы
  • 17:23
    • «Сити» обыграл «Юнайтед» в манчестерском дерби
  • 17:07
    • «Оренбург» победил «Балтику» и сохранил лидерство в ФНЛ
  • 16:03
    • «Арсенал» не сумел дожать «Уфу», игравшую в меньшинстве
    Все новости спорта

    «Динамо» с минимальным счетом одолело «Краснодар»

    «Динамо» — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Динамо Краснодар Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московское «Динамо» одержало победу над «Краснодаром» в домашнем матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

    Вячеслав Грулев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Грулев

    Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 1:0.

    «Бело-голубые» вышли вперед на 73-й минуте, когда Себастьян Шиманьски сделал передачу на правый край атаки, куда рванул Клинтон Н'Жье, после чего прострелил на дальнюю штангу, где Вячеслав Грулев точно пробил в касание.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Краснодар 1:0
    Гол: 1:0 Вячеслав Грулёв (73') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев, Aleksandr Kutitsky, Денис Макаров (Clinton N'Jie, 68'), Никола Моро, Себастьян Шиманьски, Вячеслав Грулёв (Роман Евгеньев, 85'), Konstantin Tyukavin (Сильвестр Игбун, 76') Краснодар: Алексей Ионов (Nikita Krivtsov, 83'), Виктор Классон (Джон Кордоба, 71'), Эдуард Сперцян, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк, Александр Черников, Тонни Триндаде Вильена, Егор Сорокин, Кайо, Урош Спаич (Евгений Чернов, 83'), Матвей Сафонов Предупреждения: Konstantin Tyukavin (31'), Aleksandr Kutitsky (57')

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» поднялось на второе место (26 очков), «Краснодар» занимает седьмую позицию (21 очко).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» успешно погостит в Виго?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Матч на «Фиште» не порадует голами
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Ювентус» снова потеряет очки в Серии А?
  • «Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры