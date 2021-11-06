«Динамо» — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскоеодержало победу надв домашнем матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 1:0.

«Бело-голубые» вышли вперед на 73-й минуте, когда Себастьян Шиманьски сделал передачу на правый край атаки, куда рванул Клинтон Н'Жье, после чего прострелил на дальнюю штангу, где Вячеслав Грулев точно пробил в касание.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Краснодар 1:0 Гол: 1:0 Вячеслав Грулёв (73') Динамо: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Дмитрий Скопинцев, Aleksandr Kutitsky, Денис Макаров (Clinton N'Jie, 68'), Никола Моро, Себастьян Шиманьски, Вячеслав Грулёв (Роман Евгеньев, 85'), Konstantin Tyukavin (Сильвестр Игбун, 76') Краснодар: Алексей Ионов (Nikita Krivtsov, 83'), Виктор Классон (Джон Кордоба, 71'), Эдуард Сперцян, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк, Александр Черников, Тонни Триндаде Вильена, Егор Сорокин, Кайо, Урош Спаич (Евгений Чернов, 83'), Матвей Сафонов Предупреждения: Konstantin Tyukavin (31'), Aleksandr Kutitsky (57')

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» поднялось на второе место (26 очков), «Краснодар» занимает седьмую позицию (21 очко).