Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл: смотреть онлайн трансляцию 06.11.2021

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 2.00.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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