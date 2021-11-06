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    Борнмут — Суонси прямая трансляция 06.11.2021, смотреть онлайн

    Борнмут — Суонси: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Борнмут Суонси
    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Борнмут» — «Суонси» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Борнмут» — «Суонси» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Борнмут»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Борнмут — Суонси.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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