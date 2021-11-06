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    Алания — Торпедо прямая трансляция 06.11.2021, смотреть онлайн

    Алания — Торпедо: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

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    В 17:00 начнётся прямая трансляция матча «Алания» — «Торпедо» в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Последний матч между собой: «Торпедо» — «Алания» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Торпедо». Коэффициент ставки — 3.32.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Алания» — «Торпедо».

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