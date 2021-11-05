СМИ: «Барселона» еще не договорилась с «Аль-Саддом» по Хави

«Барселона» все еще не договорилась с «Аль-Саддом» о переходена пост главного тренера, утверждает Mundo Deportivo.

Ранее катарский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что специалист вернется в Каталонию, за что «сине-гранатовые» заплатят 5 миллионов евро компенсации.

В каталонском клубе эту информацию опровергают и называют ее попыткой давления на делегацию «Барселоны», которая сейчас находится в Дохе.

Как сообщает в своем Twitter журналист Мохаммед Аль Кааби, Хави готов сам выплатить «Аль-Садду» компенсацию за свой уход.

«Аль-Садд» под руководством Хави выиграл чемпионат Катара, дважды брал Кубок и один раз Суперкубок страны.