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    СМИ: «Барселона» еще не договорилась с «Аль-Саддом» по Хави

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    «Барселона» все еще не договорилась с «Аль-Саддом» о переходе Хави на пост главного тренера, утверждает Mundo Deportivo.

    Хави
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    Хави

    Ранее катарский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что специалист вернется в Каталонию, за что «сине-гранатовые» заплатят 5 миллионов евро компенсации.

    В каталонском клубе эту информацию опровергают и называют ее попыткой давления на делегацию «Барселоны», которая сейчас находится в Дохе.

    Как сообщает в своем Twitter журналист Мохаммед Аль Кааби, Хави готов сам выплатить «Аль-Садду» компенсацию за свой уход.

  • «Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»
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    • «Аль-Садд» под руководством Хави выиграл чемпионат Катара, дважды брал Кубок и один раз Суперкубок страны.

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