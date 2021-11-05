«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»

сделал заявление, в котором подтвердил, чтопокидает пост главного тренера и в ближайшее время займет аналогичную должность в

«Барселона» выплатит катарскому клубу компенсацию за досрочный разрыв контракта с 41-летним специалистом.

تركي العلي : وافقت ادارة #السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة .. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلاً، تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ #السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة.#السد #قطر pic.twitter.com/m1Fsv0It8i — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

По данным испанских СМИ, эта сумма составляет пять миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что Хави подпишет с «Барселоной» контракт до лета 2024 года.

Хави — воспитанник «Барселоны», он выступал за клуб на протяжении 17 лет. За это время он стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Хави возглавлял «Аль-Садд» с 2019 года. До этого он в течение четырех лет играл за клуб из Катара.

Напомним, ранее «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана. Временным главным тренером команды был назначен Серхи Бархуан.

«Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 11-ти сыгранных матчей.