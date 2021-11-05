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    «Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»

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    «Аль-Садд» сделал заявление, в котором подтвердил, что Хави покидает пост главного тренера и в ближайшее время займет аналогичную должность в «Барселоне».

    Хави
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    Хави

    «Барселона» выплатит катарскому клубу компенсацию за досрочный разрыв контракта с 41-летним специалистом.

    По данным испанских СМИ, эта сумма составляет пять миллионов евро.

    Ранее также сообщалось, что Хави подпишет с «Барселоной» контракт до лета 2024 года.

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    • Хави — воспитанник «Барселоны», он выступал за клуб на протяжении 17 лет. За это время он стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка, четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

    Хави возглавлял «Аль-Садд» с 2019 года. До этого он в течение четырех лет играл за клуб из Катара.

    Напомним, ранее «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана. Временным главным тренером команды был назначен Серхи Бархуан.

    «Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 11-ти сыгранных матчей.

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