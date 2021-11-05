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    Воронин рассказал, как Зидан оплатил ему пиво на отдыхе в ОАЭ

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    Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился воспоминаниями от игры против бывшего футболиста сборной Франции и мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

    Зинедин Зидан после победы в финале ЧМ-1998
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    Зинедин Зидан после победы в финале ЧМ-1998

    «Я играл против Зидана. У них тогда в "Реале" была звездная команда. Он нереальные вещи творил. Мы привыкли ко всему, что бразильцы и аргентинцы что-то творят с мячом, но то, что он делал с мячом...

    Он думал на пять ходов вперед, был как шахматист в футболе, гроссмейстер какой-то. На него было приятно смотреть по телевизору. А вживую, когда мы играли, — ну это гений футбола был, действительно великий.

    И как человек, думаю, тоже такой. Он никогда ни в каком скандале замешал не был, Месси такой же. И это о многом говорит.

    У нас была смешная история. Мы отдыхали в Эмиратах — с семьей и друзьями. Был мой близкий друг Колодин — близко общаюсь с ним и Сашей Самедовым, это мои самые близкие друзья.

    Мы с Колодиным играли в волейбол на пляже. Подъехал багги, какие-то люди вышли и спросили, можно ли против нас поиграть. А один, такой в кепочке, сел на скамейку. Мы играем, и Колоде говорю: "Дэн, слушай, это Зидан, кажется". Мы с Зиданом футболками менялись, когда я играл за "Байер", а он за "Реал". А он говорит: "Да не, какой Зидан". А это оказался Зидан.

    Моей жене нравился Зидан. Кто-то сказал женам, что там Зидан, чтобы взяли телефон или фотоаппарат. Там еще был родной брат Зидана, и у него же много детей — они отдыхали в соседнем отеле.

    Мы договорились, что играем на пиво — кто проигрывает, тот проставляется. Ну, понятно, они с детьми, а мы взрослые — отвозили их. А там метрах в 15 от песка будки, там пиво, вода.

    Мы туда подходим, а Зидан еще там [в стороне] стоит. Я заказываю пиво — 3-4 бокала, не помню. И этот счет говорит. А я говорю: вон тот оплатит, Зидан. Тот на него смотрит, а Зидан рукой такой [показывает]: на меня запиши.

    Я Колоде говорю: "Мы пива с тобой немало выпили, но Зидан нам еще не оплачивал его". Вот такая смешная и прикольная история», — рассказал Воронин в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

    Интервью с Андреем Ворониным
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