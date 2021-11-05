Трабукки заявил о поиске «Спартаком» нового главного тренера

Руй Витория Фото: globallookpress.com
«Конечно, меня удивляет и расстраивает, что "Спартак" в середине таблицы. А что касается Витории, то его уход — дело времени. "Спартак" ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет.
Кто в этом виноват? В первую очередь это провал Попова. Он выбрал такого специалиста. Витория без всякого давления работал в Саудовской Аравии, а потом приехал в "Спартак", который под прицелом всех медиа. Это совсем другой уровень.
Есть ли у Витории шансы сохранить свое место? С такими результатами и командой на девятом месте? Ни одного шанса», — приводит слова Трабукки «Чемпионат».