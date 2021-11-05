Трабукки заявил о поиске «Спартаком» нового главного тренера

Футбольный агентподелился мнением о происходящем в «Спартаке».

«Конечно, меня удивляет и расстраивает, что "Спартак" в середине таблицы. А что касается Витории, то его уход — дело времени. "Спартак" ищет тренера ему на замену. Думаю, это ни для кого не секрет.

Кто в этом виноват? В первую очередь это провал Попова. Он выбрал такого специалиста. Витория без всякого давления работал в Саудовской Аравии, а потом приехал в "Спартак", который под прицелом всех медиа. Это совсем другой уровень.

Есть ли у Витории шансы сохранить свое место? С такими результатами и командой на девятом месте? Ни одного шанса», — приводит слова Трабукки «Чемпионат».