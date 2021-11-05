ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио КонтеВыстраданная победа пойдет на пользу. Конте дебютировал в «Тоттенхэме»
  • 18:18
    • Тихонов покинул пост главного тренера «Астаны»
  • 18:06
    • СМИ: «Барселона» еще не договорилась с «Аль-Саддом» по Хави
  • 17:53
    • Павлюченкова уступила Коллинз в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг
  • 17:22
    • СМИ: Влашич получил болезненный удар по голове
  • 17:04
    • Дубль Каски принес «Авангарду» победу над «Салаватом Юлаевым»
    Все новости спорта

    Сульшер о дерби с «Ман Сити»: Все знают, что на кону

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящее дерби с «Манчестер Сити» в матче 11 тура АПЛ.

    Уле-Гуннар Сульшер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Мы уже отошли от поражения, хотя оно, конечно, останется в истории. У нас была хорошая неделя с хорошими результатами, и теперь нам нужно настраиваться на матч с верой, что мы можем делать хорошую работу. Это местное дерби, и все знают, что на кону.

    Когда я только ступил за порог клуба, спекуляции уже начались, так что никаких проблем нет, мы отошли от поражения. Это черный момент в наших карьерах. На посту тренера "Манчестер Юнайтед" не приходится рассчитывать на легкую жизнь.

    Роналду — один из лучших футболистов, когда-либо ходивших по земле, и его вклад за пределами поля невероятно огромен. И его поведение: если кто-то может увидеть в этом негатив, то я — нет. Он забивает голы, работает на команду. Он топ-профессионал», — сказал Сульшер на пресс-конференции.

    Игра состоится 6 ноября. Начало в 15:30 мск. Прогнозы можно прочитать здесь и здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлят ли «святые» серию поражений «Астон Виллы»?
  • «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Атлетик» быстро приструнит аутсайдера?
  • «Атлетик» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Жеребцы» затопчут дерзких выскочек?
  • «Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джастин Гэйджи — Майкл Чендлер
  • Прочие
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры