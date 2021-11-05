Сульшер о дерби с «Ман Сити»: Все знают, что на кону

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал предстоящее дерби с «Манчестер Сити» в матче 11 тура АПЛ.

«Мы уже отошли от поражения, хотя оно, конечно, останется в истории. У нас была хорошая неделя с хорошими результатами, и теперь нам нужно настраиваться на матч с верой, что мы можем делать хорошую работу. Это местное дерби, и все знают, что на кону.

Когда я только ступил за порог клуба, спекуляции уже начались, так что никаких проблем нет, мы отошли от поражения. Это черный момент в наших карьерах. На посту тренера "Манчестер Юнайтед" не приходится рассчитывать на легкую жизнь.

Роналду — один из лучших футболистов, когда-либо ходивших по земле, и его вклад за пределами поля невероятно огромен. И его поведение: если кто-то может увидеть в этом негатив, то я — нет. Он забивает голы, работает на команду. Он топ-профессионал», — сказал Сульшер на пресс-конференции.

Игра состоится 6 ноября. Начало в 15:30 мск. Прогнозы можно прочитать здесь и здесь.