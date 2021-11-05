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    Слуцкий: Нынешняя система Кубка России несправедлива

    Футбол Кубок России Футбол России Рубин
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил нынешнюю систему проведения Кубка России.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Пока слишком далеко это всё, чтобы всерьёз рассуждать о предстоящем кубковом матче в марте месяце. Что касается нынешней системы Кубка России, я и сейчас отмечаю: она несправедлива. Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятёрку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

    Напомним, что «Рубин» прошел во второй этап турнира. В марте команда Слуцкого сыграет с «Ротором».

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