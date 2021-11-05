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    Саутгемптон — Астон Вилла прямая трансляция 05.11.2021, смотреть онлайн

    Саутгемптон — Астон Вилла: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол АПЛ Саутгемптон Астон Вилла Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла» в АПЛ.

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    Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Астон Вилла» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Астон Вилла».

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