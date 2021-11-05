Саутгемптон — Астон Вилла прямая трансляция 05.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Астон Вилла» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

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