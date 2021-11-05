СМИ: «Спартак» хочет продлить контракт с Рассказовым

в ближайшее время хочет продлить контракт с защитником команды

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» предлагает игроку контракт до окончания сезона-2024/25.

Отмечается, что объявленное ранее подписание соглашения с игроком тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Даниилом Хлусевичем не влияет на желание красно-белых сохранить в составе Рассказова.

При этом уже в январе Николай согласно регламенту по статусу и переходам ФИФА будет иметь возможность подписать соглашение с другим клубом.

Рассказов в текущем сезоне провел 15 матчей за «Спартак».