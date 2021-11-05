Майнц — Боруссия М прямая трансляция 05.11.2021, смотреть онлайн

В 22:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

В турнирной таблице «Майнц» занимает 5 место с 16 очками, «Боруссия М» — 10 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Майнц» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Боруссия М»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Майнц» — «Боруссия М». Коэффициент ставки — 2.62.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Майнц» — «Боруссия М».

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