Ланс — Труа: смотреть онлайн трансляцию 05.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «Ланс» — «Труа» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Труа». Коэффициент ставки — 2.33.

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