Карпин: Это жизнь, тебя могут смешать с говном

Главный тренер сборной Россиипризнался, что не испытывает дополнительного давления из-за того, что работает в национальной команде.

«Я не знаю ни одного тренера, который бы закончил тренировать, потому что он умер. Тогда, наверное, говорили бы только хорошее. А так — да, тренеров увольняют, их смешивают после этого с субстанцией. Это жизнь, тебя могут смешать с говном, это так.

Все тренеры когда-то начинают тренировать и когда-то заканчивают. Как правило, заканчивают тренировать из-за неудачных результатов.

У меня было время, чтобы все это обдумать, но, повторюсь, это априори понятно, для этого не нужно сидеть и думать. За полсекунды ясно. Как и разница между недовольством пяти человек и 100 миллионов. Если кого-то это остановит, то лучше не заниматься этой работой.

Я боюсь, что мои дети заболеют, что с моими близкими что-то случится, вот этого я боюсь. А то, про что спросили вы, — это работа», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Сборная России в этом месяце сыграет против Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватии (14 ноября, Сплит, 17:00).