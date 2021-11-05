Нападающий «Ливерпуля» выбыл примерно на месяц

Нападающий «Ливерпуля»выбыл из строя на срок около одного месяца.

Бразилец получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

«По поводу Бобби хороших новостей нет. У него серьезная травма задней поверхности бедра — настоящее невезение.

Мы не можем точно сказать, как долго он будет лечиться. Но этого точно не произойдет прямо после паузы на матчи сборных. Нам нужно будет поработать над этим.

Это удар. Не знаю точно, сколько он пропустит, но восстановление займет более четырех недель. Серьезная травма. Посмотрим, обычно Бобби быстро лечится», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Также немецкий специалист объявил, что с «Вест Хэмом» в 11-м туре АПЛ не сыграют Джо Гомес и Кертис Джонс.