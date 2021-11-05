ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «Спартак»No party для Варди. Селихов спас ничью для «Спартака» в Лестере
  • 14:03
    • «Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»
  • 16:55
    • Нападающий «Ливерпуля» выбыл примерно на месяц
  • 16:44
    • Месси не сыграет с «Бордо»
  • 15:39
    • Кокорин пропустит матч с «Ювентусом»
  • 14:31
    • Карпин: Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова
    Все новости спорта

    Нападающий «Ливерпуля» выбыл примерно на месяц

    Футбол Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино выбыл из строя на срок около одного месяца.

    Роберто Фирмино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Фирмино

    Бразилец получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0).

    «По поводу Бобби хороших новостей нет. У него серьезная травма задней поверхности бедра — настоящее невезение.

    Мы не можем точно сказать, как долго он будет лечиться. Но этого точно не произойдет прямо после паузы на матчи сборных. Нам нужно будет поработать над этим.

    Это удар. Не знаю точно, сколько он пропустит, но восстановление займет более четырех недель. Серьезная травма. Посмотрим, обычно Бобби быстро лечится», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, слова которого приводит официальный сайт клуба.

    Также немецкий специалист объявил, что с «Вест Хэмом» в 11-м туре АПЛ не сыграют Джо Гомес и Кертис Джонс.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлят ли «святые» серию поражений «Астон Виллы»?
  • «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Атлетик» быстро приструнит аутсайдера?
  • «Атлетик» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Жеребцы» затопчут дерзких выскочек?
  • «Майнц» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джастин Гэйджи — Майкл Чендлер
  • Прочие
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры