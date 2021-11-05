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    Эмполи — Дженоа: смотреть онлайн трансляцию 05.11.2021

    Эмполи — Дженоа: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Эмполи Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Эмполи» — «Дженоа» в чемпионате Италии по футболу.

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    В турнирной таблице «Эмполи» занимает 8 место с 15 очками, «Дженоа» — 18 место с 8 очками.

    Последний матч между собой: «Эмполи» — «Дженоа» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эмполи» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 1.80.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эмполи»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эмполи — Дженоа.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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