Эмполи — Дженоа: смотреть онлайн трансляцию 05.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

В турнирной таблице «Эмполи» занимает 8 место с 15 очками, «Дженоа» — 18 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Эмполи» — «Дженоа» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эмполи» — «Дженоа». Коэффициент ставки — 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эмполи»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эмполи — Дженоа.

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