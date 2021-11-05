Конте не понравилась игра «Тоттенхэма» с «Витессом» в ЛЕ

Главный тренер «Тоттенхэма»прокомментировал победу команды над «Витессом» (3:2) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций.

«Сумасшедшая игра. Обычно мне не нравятся такие игры. Сумасшедшая игра означает, что может случиться всякое. Но также я думаю, что мы должны были победить, и мы победили.

Мы вели 3:0, но затем пропустили два гола, которых можно было избежать. После удаления у нас были проблемы. Победа в таких непростых условиях это хорошо для этой команды и этих игроков. Им нужно было укрепить уверенность в себе, нужно много работать. Проблема в том, чтобы найти время для этой работы. У нас есть два дня до следующего матча, а потом будет перерыв на игры сборных.

Конечно, мы должны улучшаться. Нам нужно работать над многими аспектами — тактическими и физическими. Я не боюсь работы и знаю, что только с ее помощью можно достичь важных целей», — цитирует Конте BT Sport.

«Тоттенхэм» с семью очками в активе занимает второе место в группе G. «Витесс» (6 очков) находится на третьей строчке.