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    Конте не понравилась игра «Тоттенхэма» с «Витессом» в ЛЕ

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу команды над «Витессом» (3:2) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Сумасшедшая игра. Обычно мне не нравятся такие игры. Сумасшедшая игра означает, что может случиться всякое. Но также я думаю, что мы должны были победить, и мы победили.

    Мы вели 3:0, но затем пропустили два гола, которых можно было избежать. После удаления у нас были проблемы. Победа в таких непростых условиях это хорошо для этой команды и этих игроков. Им нужно было укрепить уверенность в себе, нужно много работать. Проблема в том, чтобы найти время для этой работы. У нас есть два дня до следующего матча, а потом будет перерыв на игры сборных.

    Конечно, мы должны улучшаться. Нам нужно работать над многими аспектами — тактическими и физическими. Я не боюсь работы и знаю, что только с ее помощью можно достичь важных целей», — цитирует Конте BT Sport.

    «Тоттенхэм» с семью очками в активе занимает второе место в группе G. «Витесс» (6 очков) находится на третьей строчке.

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