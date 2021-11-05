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    Червиченко: Рассказову надо уходить из «Спартака»

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что столичный клуб хочет продлить контракт с защитником Николаем Рассказовым.

    Николай Рассказов
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    Николай Рассказов

    «На Рассказова спустили всех собак, сделали крайним в пропущенных мячах. Если бы Рассказов играл вчера, когда все спартаковцы вдесятером стояли и оборонялись, таких бы ошибок не было.

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    • Как игрок он неплохой. Но, на мой взгляд, сомнительно, что он будет играть в "Спартаке". Думаю, его продлевают, чтобы потом продать.

    Зачем Николаю это, я не знаю. С тем антуражем, который есть сейчас, ему стоит уйти и реанимировать свое имя. В "Арсенале" он выглядел неплохо.

    На его месте я бы менял клуб, а не оставался заложником "Спартака". Но он сам вправе решать. Но в этой ситуации Рассказова может постичь участь многих игроков Спартака», — приводит слова Рассказова «Спорт-Экспресс».

    Рассказов в текущем сезоне провел 15 матчей за «Спартак».

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