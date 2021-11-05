Атлетик — Кадис: смотреть онлайн трансляцию 05.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Кадис» — «Атлетик» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетик»).

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