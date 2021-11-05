Александрия — Металлист 1925 прямая трансляция 05.11.2021, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Последний матч между собой: «Металлист 1925» — «Александрия» 2:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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