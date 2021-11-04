Заря — ЦСКА София прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги конференций.

В турнирной таблице «Заря» занимает 3 место с 3 очками, «ЦСКА София» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «ЦСКА София» — «Заря» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Заря» — «ЦСКА София». Коэффициент ставки — 2.00.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Заря» — «ЦСКА София».

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