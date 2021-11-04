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    Все новости спорта

    Тоттенхэм — Витесс: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

    Тоттенхэм — Витесс: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Тоттенхэм» — «Витесс» в группе G Лиги конференций.

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    В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает 3 место с 4 очками, «Витесс» — 2 место с 6 очками.

    Последний матч между собой: «Витесс» — «Тоттенхэм» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Тоттенхэм»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Витесс». Коэффициент ставки — 2.00.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Витесс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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