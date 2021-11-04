Славия П — Маккаби Хф: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E футбольной Лиги конференций.

В турнирной таблице «Славия П» занимает 3 место с 3 очками, «Маккаби Хф» — 2 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Маккаби Хф» — «Славия П» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Славия П» — «Маккаби Хф». Коэффициент ставки — 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Славия П»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Славия П — Маккаби Хф.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.