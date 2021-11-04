Рома — Будё-Глимт прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги конференций.

В турнирной таблице «Рома» занимает 2 место с 6 очками, «Будё-Глимт» — 1 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Будё-Глимт» — «Рома» 6:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Будё-Глимт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.61.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рома»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Рома — Будё-Глимт.

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