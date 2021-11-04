Реал Сосьедад — Штурм: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе B Лиги Европы.

В турнирной таблице «Реал Сосьедад» занимает 2 место с 5 очками, «Штурм» — 4 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Штурм» — «Реал Сосьедад» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Сосьедад»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Штурм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Штурм».

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