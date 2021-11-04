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    Реал Солт Лэйк — Портленд Тимберс: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

    Реал Солт Лэйк — Портленд Тимберс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:30

    Футбол MLS
    В 05:30 начнётся прямая трансляция матча «Реал Солт Лэйк» — «Портленд Тимберс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк» 6:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Реал Солт Лэйк»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Солт Лэйк» — «Портленд Тимберс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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