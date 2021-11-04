Реал Солт Лэйк — Портленд Тимберс: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В 05:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Реал Солт Лэйк» 6:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Реал Солт Лэйк»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Солт Лэйк» — «Портленд Тимберс».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.