Раннерс — Яблонец: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В турнирной таблице «Раннерс» занимает 3 место с 3 очками, «Яблонец» — 2 место с 4 очками.
Последний матч между собой: «Яблонец» — «Раннерс» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Раннерс»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Раннерс» — «Яблонец». Коэффициент ставки — 1.99.
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