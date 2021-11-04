Раннерс — Яблонец: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчагруппа D.

В турнирной таблице «Раннерс» занимает 3 место с 3 очками, «Яблонец» — 2 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Яблонец» — «Раннерс» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Раннерс»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Раннерс» — «Яблонец». Коэффициент ставки — 1.99.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Раннерс» — «Яблонец».

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