ПАОК — Копенгаген прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «ПАОК» занимает 1 место с 7 очками, «Копенгаген» — 2 место с 6 очками.
Последний матч между собой: «Копенгаген» — «ПАОК» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ПАОК»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПАОК» — «Копенгаген». Коэффициент ставки — 1.87.
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