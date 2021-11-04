ПАОК — Копенгаген прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги конференций.

В турнирной таблице «ПАОК» занимает 1 место с 7 очками, «Копенгаген» — 2 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Копенгаген» — «ПАОК» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ПАОК»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПАОК» — «Копенгаген». Коэффициент ставки — 1.87.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ПАОК» — «Копенгаген».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.