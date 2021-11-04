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    Остин — Спортинг Канзас Сити прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

    Остин — Спортинг Канзас Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Футбол MLS
    В 04:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Остин» — «Спортинг Канзас Сити» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Остин» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Остин» — «Спортинг Канзас Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Остин — Спортинг Канзас Сити.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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