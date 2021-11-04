Остин — Спортинг Канзас Сити прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 04:00 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Остин» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Остин» — «Спортинг Канзас Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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