Осинькин — лучший тренер РПЛ в октябре

Игорь Осинькин Фото: kc-camapa.ru
«За наставника "Крыльев Советов" проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Сергея Семака», — отмечается в сообщении пресс-службы РПЛ.
В октябре «Крылья Советов» набрали девять очков в четырех матчах и поднялись в турнирной таблице на седьмое место.
Игорь Осинькин — лучший тренер октября! 👔— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021
За наставника «Крыльев Советов» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Сергея Семака 📊#ТренерМесяца pic.twitter.com/SdBk8wazuH
В июле, августе и сентябре лучшим тренером РПД был признан Сандро Шварц из московского «Динамо».
Ранее РПЛ назвала обладателя приза лучшему игроку октября.