Осинькин — лучший тренер РПЛ в октябре

из «Крыльев Советов» признан лучшим тренером Российской Премьер-лиги по итогам октября.

«За наставника "Крыльев Советов" проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Сергея Семака», — отмечается в сообщении пресс-службы РПЛ.

В октябре «Крылья Советов» набрали девять очков в четырех матчах и поднялись в турнирной таблице на седьмое место.

Игорь Осинькин — лучший тренер октября! 👔

За наставника «Крыльев Советов» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Сергея Семака 📊#ТренерМесяца pic.twitter.com/SdBk8wazuH — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021

В июле, августе и сентябре лучшим тренером РПД был признан Сандро Шварц из московского «Динамо».

Ранее РПЛ назвала обладателя приза лучшему игроку октября.