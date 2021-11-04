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    Осинькин — лучший тренер РПЛ в октябре

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    Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» признан лучшим тренером Российской Премьер-лиги по итогам октября.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «За наставника "Крыльев Советов" проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Сергея Семака», — отмечается в сообщении пресс-службы РПЛ.

    В октябре «Крылья Советов» набрали девять очков в четырех матчах и поднялись в турнирной таблице на седьмое место.

    В июле, августе и сентябре лучшим тренером РПД был признан Сандро Шварц из московского «Динамо».

    Ранее РПЛ назвала обладателя приза лучшему игроку октября.

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