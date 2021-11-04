Монако — ПСВ: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе B Лиги Европы.

В турнирной таблице «Монако» занимает 1 место с 7 очками, «ПСВ» — 3 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «ПСВ» — «Монако» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «ПСВ»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «ПСВ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «ПСВ».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.