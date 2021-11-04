Марсель — Лацио прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E Лиги Европы.

В турнирной таблице «Марсель» занимает 3 место с 3 очками, «Лацио» — 2 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Лацио» — «Марсель» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Лацио». Коэффициент ставки — 1.93.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Марсель»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Марсель — Лацио.

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