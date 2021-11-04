Маккаби Т-А — ХИК прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге конференций (группа A).

В турнирной таблице «Маккаби Т-А» занимает 1 место с 7 очками, «ХИК» — 3 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «ХИК» — «Маккаби Т-А» 0:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Маккаби Т-А» — «ХИК». Коэффициент ставки — 2.04.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Маккаби Т-А»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Маккаби Т-А — ХИК.

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