«Ливерпуль» — «Атлетико»: счет матча 2:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. После флангового навеса Александер-Арнольда Жота в падении головой вколотил мяч в ворота мадридцев с близкого расстояния.
На 21-й минуте Александер-Арнольд из-за пределов штрафной «Атлетико» пробил. На линии вратарской Мане ногу аккуратно подставил, поймав Облака на противоходе.
А на 37-й минуте испанский клуб остался в меньшинстве. Мане убегал в контратаку и в середине поля сзади по ногам его Фелипе ударил, за что получил прямую красную карточку.
На 49-й минуте Фабиньо из глубины сделал прекрасный вертикальный пас на Диого Жоту, тот забил, но был зафиксирован офсайд .
Спустя десять минут уже Луис Суарес с линии штрафной пробил по воротам «Ливерпуля». Мяч в воротах, но снова был зафиксирован офсайд.
Группа В: 1. «Ливерпуль» — 12 очков; 2. «Порту» — 5; 3. «Атлетико» — 4; 4. «Милан» — 1.
Мерсисайдцы гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.
В следующем туре 24 ноября «Милан» сыграет на выезде против «Атлетико», а «Порту» — в гостях с «Ливерпулем».