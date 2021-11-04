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    «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» и вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе

    «Ливерпуль» — «Атлетико»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» потерпел гостевое поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 13-й минуте. После флангового навеса Александер-Арнольда Жота в падении головой вколотил мяч в ворота мадридцев с близкого расстояния.

    На 21-й минуте Александер-Арнольд из-за пределов штрафной «Атлетико» пробил. На линии вратарской Мане ногу аккуратно подставил, поймав Облака на противоходе.

    А на 37-й минуте испанский клуб остался в меньшинстве. Мане убегал в контратаку и в середине поля сзади по ногам его Фелипе ударил, за что получил прямую красную карточку.

    На 49-й минуте Фабиньо из глубины сделал прекрасный вертикальный пас на Диого Жоту, тот забил, но был зафиксирован офсайд .

    Спустя десять минут уже Луис Суарес с линии штрафной пробил по воротам «Ливерпуля». Мяч в воротах, но снова был зафиксирован офсайд.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа B
    Ливерпуль — Атлетико 2:0
    Голы: 1:0 Диогу Жота (13'), 2:0 Садио Мане (21') Ливерпуль: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд (Натаниел Филлипс, 90'), Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Константинос Цимикас, Алекс Окслейд-Чемберлен (Такуми Минамино, 78'), Фабиньо (Тьяго Алькантара, 59'), Джордан Хендерсон, Мохамед Салах, Диогу Жота, Садио Мане (Роберто Фирмино, 46') Атлетико: Луис Суарес (Эктор Эррера, 59'), Жоау Фелиш (Ренан Лоди, 59'), Анхель Корреа (J.Serrano, 75'), Янник Карраско (Шиме Врсалько, 69'), Коке (Матеус Кунья, 69'), Родриго Де Пауль, Киран Триппьер, Марио Эрмосо, Хосе Хименес, Фелипе, Ян Облак Предупреждения: Марио Эрмосо (8'), Садио Мане (15'), Луис Суарес (37'), Коке (38'), Жоау Фелиш (53'), Диогу Жота (86'), Жоэль Матип (90 + 2') Удаление: Фелипе (36')

    Группа В: 1. «Ливерпуль» — 12 очков; 2. «Порту» — 5; 3. «Атлетико» — 4; 4. «Милан» — 1.

    Мерсисайдцы гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе.

    В следующем туре 24 ноября «Милан» сыграет на выезде против «Атлетико», а «Порту» — в гостях с «Ливерпулем».

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