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    Болельщики «Спартака» назвали лучшего игрока команды в октябре

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    Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока команды по итогам октября.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    Среди претендентов на звание лучшего игрока месяца были нападающий Александр Соболев, полузащитники Руслан Литвинов и Виктор Мозес, а также защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

    Более половины голосов (53%) было отдано за Руслана Литвинова, сообщает пресс-служба клуба.

    В октябре воспитанник «Спартака» отметился первыми результативными действиями — голевой передачей и забитым мячом.

    В тройку лучших также вошли Джикия (22%) и Жиго (14%).

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.

    В четверг, 4 ноября, «Спартак» сыграет на выезде с «Лестером» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы, начало — в 23:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Лестер» — «Спартак».

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