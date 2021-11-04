Болельщики «Спартака» назвали лучшего игрока команды в октябре

Болельщикивыбрали лучшего игрока команды по итогам октября.

Среди претендентов на звание лучшего игрока месяца были нападающий Александр Соболев, полузащитники Руслан Литвинов и Виктор Мозес, а также защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

Более половины голосов (53%) было отдано за Руслана Литвинова, сообщает пресс-служба клуба.

Руслан Литвинов — лучший игрок октября по версии болельщиков 🔴⚪

В прошлом месяце Руслан сначала отдал первый ассист за клуб, а затем забил дебютный гол. За него проголосовало 53% болельщиков! pic.twitter.com/jb6QaEHzBB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 4, 2021

В октябре воспитанник «Спартака» отметился первыми результативными действиями — голевой передачей и забитым мячом.

В тройку лучших также вошли Джикия (22%) и Жиго (14%).

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров.

В четверг, 4 ноября, «Спартак» сыграет на выезде с «Лестером» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы, начало — в 23:00 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Лестер» — «Спартак».