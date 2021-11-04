Лион — Спарта П: смотреть онлайн трансляцию 04.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе A Лиги Европы.

В турнирной таблице «Лион» занимает 1 место с 9 очками, «Спарта П» — 2 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Спарта П» — «Лион» 3:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Спарта П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

Календарь и таблица Лиги Европы

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