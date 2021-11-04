Лестер — Спартак прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги Европы.

В турнирной таблице «Лестер» занимает 3 место с 4 очками, «Спартак» — 4 место с 3 очками.

Последний матч между собой: «Спартак» — «Лестер» 3:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Спартак». Коэффициент ставки — 1.91.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Лестер»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лестер — Спартак.

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