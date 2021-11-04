Легия — Наполи прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги Европы.

В турнирной таблице «Легия» занимает 1 место с 6 очками, «Наполи» — 2 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Наполи» — «Легия» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Легия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Легия» — «Наполи». Коэффициент ставки — 2.15.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Легия» — «Наполи».

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