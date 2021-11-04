Легия — Наполи прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Легия» занимает 1 место с 6 очками, «Наполи» — 2 место с 4 очками.
Последний матч между собой: «Наполи» — «Легия» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Легия»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Легия» — «Наполи». Коэффициент ставки — 2.15.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Легия» — «Наполи».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету