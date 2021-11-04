ЛАСК — Алашкерт прямая трансляция 04.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав Лиге конференций (группа A).

В турнирной таблице «ЛАСК» занимает 2 место с 7 очками, «Алашкерт» — 4 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Алашкерт» — «ЛАСК» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЛАСК» — «Алашкерт». Коэффициент ставки — 2.30.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ЛАСК» — «Алашкерт».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.