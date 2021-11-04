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    Клопп рад, что команде удалось выйти из группы

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в матче 4 тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Во втором тайме мы потеряли Фирмино из-за травмы. Люди хотят побольше голов, но мы и создали больше моментов. На мой взгляд, "Ливерпуль" провел игру, близкую к идеальной.

    Мы забили тогда, когда это было нужно. В начале игры соперник активнее шел вперед по сравнению с первым матчем, но и мы начали здорово. К тому же мы великолепно сыграли в завершении, особенно это относится к голу Мане.

    Что касается красной карточки, такое нам не очень нравится, ты не хочешь играть против 10 человек, но в конечном итоге мы победили 2:0, вечер получился замечательным.

    Арбитр контролировал игру, но я действительно очень недоволен тем, что мне пришлось заменить Мане. Каждое верховое единоборство могло привести к чему угодно. Так что мне не хотелось менять его, но это было необходимо.

    Нашей первой задачей был выход из группы. И нам удалось сделать это за два тура до конца. Я не ожидал такого, но парни добились этого, причем абсолютно заслуженно», — цитирует Клоппа BBC.

    «Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов.

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