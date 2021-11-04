«Флора» — «Анортосис»: счет матча 2:2, обзор голов

Футболисты «Флоры» Фото: fcflora.ee
Встреча группы B, которая прошла в Таллине, завершилась со счетом 2:2.
У гостей отличились Димитрис Христофи (28 минута) и Денис Поповоич. Хозяева ответили точными ударами Рауно Саппинена (55) и Сергея Зенева (58).
В следующем туре «Флора» примет «Партизан», а «Анортосис» — «Гент».
Футбол. Лига конференций. Группа B
Флора Таллин — Анортосис 2:2
Голы: 0:1 Димитрис Христофи (28'), 0:2 Денис Попович (33'), 1:2 Рауно Саппинен (55'), 2:2 Сергей Зенёв (58') Флора Таллин: Матвей Игонен, Михаэл Лиландер (Kristo Hussar, 56'), Хенрик Пюрг, Мяртен Кууск, Кен Калласте (Марко Лукка, 46'), Маркус Поом, Константин Васильев, Markus Soomets, Сергей Зенёв (Рауно Аллику, 81'), Рауно Саппинен, Хенрик Оямаа Анортосис: Ника Качарава, Амр Варда, Денис Попович (Лазарос Христодулопулос, 81'), Димитрис Христофи (Milos Deletic, 63'), Йозеф Гушбауэр, Костакис Артиматас, Андреас Авраам (Андерсон Коррейя, 62'), Мариос Антониадес, Спирос Рисванис (Паулус Араюури, 46'), Оганес Амбарцумян, Assaf Tzur Предупреждения: Спирос Рисванис (7'), Markus Soomets (10'), Марко Лукка (66'), Оганес Амбарцумян (83')
Группа B: 1. «Гент» — 9 очков, 2. «Партизан» — 6, 3. «Флора» — 2, 4. «Анортосис» — 2.