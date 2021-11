Дибала договорился с «Ювентусом» о новом контракте

Нападающий «Ювентуса»в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, соглашение аргентинца со «Старой синьорой» будет рассчитано до 2026 года.

Дибала будет зарабатывать 8,5 миллиона евро за сезон. Помимо этой сумму, еще 1,5 миллиона футболист может получить в виде различных бонусов.

Paulo #Dybala's contract extension with #Juventus until 2026 is almost done. He will earn €8,5M/year + 1,5M as bonuses. His agent Jorge Antun will arrive in Turin in the next 2 weeks to close and sign the renewal. #transfers